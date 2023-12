Bonucci: "Potevo andare al Real". Poi stoccata ad Allegri: "Ringrazio Conte"

"A volte basta un attimo per dimenticare una vita, ma a volte non basta una vita per dimenticare un attimo". La sensazione è quella di Jim Morrison, ma è un pensiero che non è tanto lontano da quello di Leonardo Bonucci. In estate il suo addio alla Juve e da quel momento non sono mancate alcune polemiche con qualche frase rivolta verso Allegri dopo il suo approdo all'Union. Anche a Marca spiega come stia vivendo questo allontanamento a distanza di mesi. Passato, presente e un futuro da scrivere, magari come allenatore, e qualche retroscena: Bonucci si racconta.