Goretzka lo prende in giro per lo smartphone rotto: Muller reagisce così

Circa venti milioni di euro di ingaggio dal Bayern Monaco , il suo iPhone fieramente rotto. Thomas Muller è stato simpaticamente bersagliato dal compagno di squadra Leon Goretzka in una storia Instagram diventata virale nel giro di poche ore dalla sua pubblicazione soprattutto per la geniale risposta alla goliardica provocazione.

Iphone rotto, Muller replica: "Funziona, perché cambiarlo?"

A pranzo insieme con il collega centrocampista, Muller è stato preso in giro per le condizioni del suo cellulare. Goretzka ha riso inquadrando lo stato di avanzato logoramento del rivestimento dello smartphone della seconda punta del Bayern. Con una nonchalance da far invidia Muller ha preso un'ultima forchettata di pasta, ha portato l'iPhone al suo orecchio e ha detto: "Funziona, perché dovrei buttarlo?". Il pianeta ringrazia. Un inno al risparmio nel rispetto della natura firmato Thomas Muller con buona pace di chi ha commentato facendogli i proverbiali conti in tasca.