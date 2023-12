L'Union Berlino crolla 3-0 a Bochum senza Bonucci, pari in Augusta-Dortmund

BOCHUM (Germania) - Con l'ex capitano della Juventus Leonardo Bonucci ancora una volta seduto per novanta minuti in panchina , l'Union Berlino incassa la decima sconfitta stagionale in 14 partite sin qui disputate in Bundesliga e resta al terz'ultimo posto della classifica in coabitazione con il Colonia a quota 10 punti. A Bochum i padroni di casa si impongono con un netto 3-0 frutto delle reti di Asano al quinto minuto di recupero del primo tempo, Paciencia al 54' e Stoger al 78' su calcio di rigore.

Frena il Dortmund, bene Wolfsburg ed Heidenheim

Il Borussia Dortmund non va oltre l'1-1 ad Augusta e resta al quinto posto a quota 26 punti (in 15 partite): padroni di casa avanti con Demirovic al 23', pari ospite con Malen 12' più tardi. Successi esterni, entrambi di misura, per Wolfsburg (in dieci dal 27' per l'espulsione di Lacroix) ed Heidenheim, rispettivamente contro Darmastadt e Magonza, le ultime della classe a quota 9 punti: al Merck-Stadion am Bollenfalltor decide Majer al 63', mentre alla Mewa Arena il gol decisivio è quello di Pieringer al 12'.

Tutto su Lipsia-Hoffenheim