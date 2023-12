Clamorosa protesta dei tifosi in Germania: la svolta destinata a fare la storia

Una svolta destinata a fare storia, ma anche a far discutere per parecchio tempo. Con una votazione che ha dato come esito la vittoria del “sì” con 24 voti su 36, ovvero i due terzi precisi richiesti per l’approvazione, la Deutsche Fussball-Liga (Dfl), la lega calcio tedesca che governa Bundesliga e Zweite Liga (le prime due divisioni del sistema), ha dato l’ok all’apertura ai fondi d’investimento, attraverso la vendita dei diritti tv per vent’anni, per un prezzo compreso tra 800 milioni e un miliardo di euro, di una percentuale tra il 6 e il 9% delle azioni ad una filiale della Dfl, alla quale verranno appaltati tutti i diritti mediatici.