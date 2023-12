Il Leverkusen scappa ma il Bayern rincorre: tris allo Stoccarda

Nella 15esima giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco vince agevolmente in casa contro lo Stoccarda nel posticipo serale. Bavaresi in vantaggio dopo appena due minuti con Kane servito ad hoc da Sanè . Da segnalare nei primi 45 minuti due reti annullate al Bayern con l'intervento del Var. Nella ripresa si scatena il sudcoreano Kim Min-Jae : l'ex difensore del Napoli prima sforna l'assist per la doppietta di Kane e porta firma la rete del 3-0. In classifica, la squadra di Tuchel consolida il secondo posto portandosi a quattro lunghezze dal Bayer Leverkusen capolista, avendo però ancora una gara da recuperare.

Friburgo e Leverkusen ok

Il Friburgo batte in casa 2-0 il Colonia grazie alle reti di Gregoritsch e Sallai e sale al sesto posto in classifica a quota 24 punti. Vince anche il Bayer Leverkusen che cala il tris all'Eintracht Francoforte grazie alle firme di Boniface, Frimpong e Wirtz. La squadra di Xabi Alonso è sempre in cima alla Bundesliga a quota 39 punti: l'Eintracht resta fermo in ottava posizione dietro all'Hoffenheim.