Bonucci fa capolino, l’Union vince. Schick trascina il Bayer, Muller il Bayern

Nella sedicesima giornata della Bundesliga, il Bayern Monaco batte in trasferta il Wolfsburg grazie alle reti di Musiala e Kane: di Arnold la rete degli ospiti. I bavaresi sono stati trascinati dall'ottima di prova di Muller che, fresco di rinnovo, ha sfornato gli assist in entrambe le reti della squadra di Tuchel. Il Leverkusen capolista travolge in casa il Bochum grazie alla tripletta di Schick e alla rete di Boniface. La squadra di Xabi Alonso mantiene così i quattro punti di vantaggio sui bavaresi secondi in classifica. Lo Stoccarda, terza forza del campionato, ha la meglio sull'Augusta grazie alle firme di Undav, Guirassy e Fuhrich: la squadra di Hoeness ha scavalcato in classifica il Lipsia e allungato sul Borussia Dortmund, portandosi a 7 punti di vantaggio sul quinto posto.