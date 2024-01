Leverkusen, il sogno continua: Palacios al 94' regala il +4 sul Bayern!

Due sole vittorie tra i match disputati nel pomeriggio del 13 gennaio e validi per la 17° giornata di Bundesliga. Festeggia il Leverkusen in trasferta sul campo dell'Augusta grazie alla firma al 94esimo minuto di Palacios: la squadra di Xabi Alonso si riporta a +4 sul Bayern Monaco a cui manca ancora una gara da recuperare. Successo anche per l'Eintracht Francoforte di Toppmöller, che trova un importante successo nello scontro diretto con i padroni di casa del Lipsia, grazie alla rete di Knauff al 7' minuto del primo tempo. Pareggio a reti inviolate invece tra Friburgo e Union Berlino dove l'ex squadra di Bonucci resta in 15° posizione a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione. Infine, un punto a testa anche per Colonia e Heidenheim: 1 a 1 il risultato finale così come quello tra Magonza e Wolfsburg.