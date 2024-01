Tragedia all'Hertha Berlino, il presidente Bernstein è morto: aveva 43 anni

L'Hertha piange Bernstein

Secondo la ricostruzione della Bild, Bernstein è andato a letto intorno alle 23 di lunedì per poi non risvegliarsi a causa di un infarto. Nell'ufficio dell'Hertha, la moglie ha informato della terribile notizia il caro amico di Bernstein, Colin Jahn, direttore marketing della squadra, il direttore sportivo Benny Weber, l'amministratore delegato Thomas Herrich, il capo del dipartimento giocatori Zecke Neuendorf e l'allenatore Pal Dardai. Una notizia shock per la squadra e per tutti i club di Germania che stanno lasciando un messaggio lper quanto accaduto attraverso i propri canali ufficiali.

