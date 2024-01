Leverkusen a +7 dal Bayern, Lipsia sorpassato al 91'. Poker Dortmund

LIPSIA (Germania) - E' un super Bayer Leverkusen quello che resta al comando della Bundesliga. Xabi Alonso rimane imbattuto e conquista tre punti nel big match del 18° turno di Bundesliga sul campo del Lipsia. Vittoria in rimonta e all'ultimo respiro per le Aspirine che infilano il quarto successo di fila e portandosi momentaneamente a +7 dal Bayern Monaco (2 partite in meno). Ospiti costretti ad inseguire per due volte con Tella e Tah che rispondono ai colpi di Simons e Openda: al 91' è decisivo il gol di Hincapie che riceve da Grimaldo e infila il sorpasso del 3-2 finale che fa esplodere i tifosi del Bayer. Successo prezioso per il tecnico spagnolo che allunga in vetta, resta quarto Rose ma con l'aggancio in classifica da parte del Borussia Dortmund.

Poker Dortmund, Stoccarda ko

Poker giallonero sul campo del Colonia: decisive le reti di Malen (doppietta), Fullkrug (su rigore) e Moukoko. Singolare nel corso del match la protesta di entrambe le tifoserie nei confronti della Federazione (per la scelta recente di aprire le porte agli investitori stranieri) con un lancio massiccio di monete di cioccolato, cosa che ha costretto il direttore di gara ad interrompere il match per circa 12 minuti. Sconfitta a sorpresa dello Stoccarda che cade per 1-0 sul campo del Bochum. Il gol che vale i tre punti per i padroni di casa lo mette a segno Bero al 50'. Pari per 2-2 tra Darmsdat e Eintracht: Justvan e Klarer per i padroni di casa, Nkounkou e Knauff per gli ospiti. Rocambolesca vittoria per 3-2 del Friburgo in casa contro l'Hoffenheim. In rete Holer, l'italiano Grifo e l'ex Palermo Sallai. Non bastano agli ospiti, che hanno chiuso in superiorità numerica (espulso Gulde nei padroni di casa), i guizzi di Weghorst e Beier. Pari per 1-1, infine, tra Heidenheim e Wolfsburg: ospiti in vantaggio con Cerny, pari dei padroni di casa con l'autogol di Jenz.

