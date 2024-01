Bernstein, l'ultrà presidente Hertha che voleva ridare il calcio ai tifosi

Qual è il sogno di ogni tifoso, per non dire capo ultrà, se non diventare presidente della squadra del cuore, "per restituire il calcio alla sua gente"? Kay Bernstein lo corona il 26 giugno 2022, quando viene eletto alla massima carica dell'Hertha Berliner Sport-Club, l' Hertha Berlino . È, questo, lo storico club tedesco, oggi nella Zweite Bundesliga , la serie B della Repubblica Federale, nel 1900 tra i soci fondatori della DFB (Deutscher Fussball Bund), la federcalcio tedesca quattro volte campione del mondo e tre volte campione d'Europa in campo maschile, due volte campione del mondo e otto volte campione d'Europa a livello femminile.

Kay nasce l'8 settembre 1980 a Marienberg, Monti Metalliferi, regione mineraria di Erzebirge/Krusnohori, patrimonio mondiale dell'Unesco. Elettricista, meccanico industriale, deejay di Radio Energy, organizzatore di eventi, infine titolare di un'agenzia di marketing e comunicazione, nel '98 Bernstein è tra i fondatore del gruppo ultrà Harlekins Berlin, dei quali risulta essere un leader così scatenato da guadagnarsi anche quelli che la sua biografia definisce "tre bandi dallo stadio", l'italico daspo. Ciò non impedisce, diciannove mesi fa, all'assemblea generale dell'Hertha di eleggerlo clamorosamente presidente con il 55% dei voti, grazie alla regola del 50+1. Secondo questa norma, gli investitori in una società professionistica non possono impossessarsi della maggioranza dei voti, pur consentendo agli stessi investitori (in questo caso 777 Partners, gli stessi proprietari del Genoa) di detenere la maggioranza del capitale.

Il programma elettorale di Bernstein, sposato e padre di due figlie, è ciò che ogni tifoso desidera contro il logorio del calcio moderno: riduzione della dipendenza dai diritti tv, tetto agli ingaggi, taglio delle commissioni dei procuratori, riduzione dei prezzi dei biglietti, agevolazioni per le famiglie, ritorno di tutte le partite del sabato all'orario d'inizio delle 15.30. Grazie alla passione e all'entusiasmo di Kay, i tifosi dell'Hertha nonostante la retrocessione in Serie B non hanno mai mollato la squadra, oggi ottava nella Zweite Bundesliga, a sei punti dalla zona promozione (salgono in Bundesliga le prime due classificate, attualmente St.Pauli 36 punti e Holstein Kiel 35; la terza, oggi Amburgo 31 punti, spareggia con la terz'ultima classificata in Bundesliga).

Il primo gennaio, Bernstein ha rivolto questo messaggio ai suoi tifosi: «Il mio augurio per il 2024? Coltiviamo e rafforziamo la nostra comunità per trarne una forza che non solo ci permetta di sognare, ma anche di raggiungere gli obiettivi. Non stanchiamoci, però, di mettere il dito nella piaga. Abbiamo il coraggio di migliorare». Il 14 gennaio, Kay, 43 anni, aveva abbracciato la squadra nel ritiro di Alicante, prima di tornare in Germania. La sera del 15 gennaio è andato a letto, il mattino dopo non si è più risvegliato. Era il giorno del compleanno della sua primogenita. La tragedia ha scioccato il calcio tedesco, dopo una settimana di lutto per la scomparsa di Franz Beckenbauer. Oggi, all'Olympiastadion di Berlino, prima di affrontare il Fortuna Dusseldorf, l'Hertha con il lutto al braccio onora il presidente ultrà, assieme al suo pubblico. Ha detto il sindaco di Berlino, Kai Wegner: "Avevi 43 anni, eri nel bel mezzo della vita. Con la tua opera generosa sei riuscito a riunire tifosi e club". Ha scritto un fan biancoblù sui social: "Grazie Kay, ci hai dimostrato che un altro calcio è possibile".