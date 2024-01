Germania pazza per Tresoldi: tennista mancato in Italia, bomber ad Hannover

Poteva giocare a tennis, invece alla fine ha scelto il calcio. E ha fatto benissimo, perché Nicolò Tresoldi, classe 2004, è uno dei talenti più attesi nel 2024 a livello europeo. Italiano di Germania, a 19 anni indossa la maglia numero 9 dell’Hannover , in Zweite Liga : ha iniziato l’anno segnando una doppietta, la sua prima assoluta in carriera.

Nessuno si è stupito, specie chi ha seguito il suo percorso nelle giovanili del ’96’, dove è entrato da adolescente tramite la scuola. E ora gioca nell’Under 21 tedesca, ‘soffiato’ per ora alle nazionali italiane, che non lo hanno ancora preso in considerazione.

Tra Germania e Italia

Papà Emanuele da calciatore ha girato l’Italia: terzino sinistro con presenze nell’Under-21 azzurra, tra il 1991 e il 1996 è stato a Bergamo, città d’origine della moglie Barbara. È stato per il suo nuovo lavoro nei pressi dell’aeroporto di Hannover che la famiglia si è spostata in Bassa Sassonia quando Nicolò (che ha anche una sorella maggiore) aveva 12 anni.

In lui convivono due anime, quella italiana e anche quella tedesca, essendo cittadino a tutti gli effetti. E appena diventato maggiorenne ha subito firmato un contratto a lungo termine, fino al 2026, con il club. L’esordio in prima squadra è arrivato pochi giorni dopo. E il resto è quasi storia.

Tresoldi e quel passato nel tennis

C’è chi come Flavio Cobolli ha preferito la racchetta al pallone e oggi è un talento in ascesa del tennis italiano. E c’è chi, come Nicolò, ha preferito dedicarsi al calcio quando ha dovuto scegliere. Nei suoi anni a Gubbio, città in cui è cresciuto con la famiglia, giocava a calcio nell’ASD Fontanelle 1973, ma allo stesso tempo frequentava il circolo del tennis.

Aveva vinto tornei a livello nazionale, il suo nome era già più che noto negli ambienti tennistici. C’erano tutti i presupposti perché nella nuova generazione italiana della racchetta capitanata da Sinner potesse esserci anche Tresoldi. Che però ha scelto il pallone, e ora sogna di rendere grande l’Hannover. Sognando la Bundesliga.