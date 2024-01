Il Bayern accorcia sul Leverkusen ma perde Coman: fuori 2 mesi

LEVERKUSEN (Germania) - Frenata in classifica per il Bayern Leverkusen , che non va oltre lo 0-0 nel match contro il Borussia Monchengladbach nel match valido per la 19ª giornata di Bundesliga. La formazione di Xabi Alonso manca così l'occasione per allungare in classifica sul Bayern di Tuchel chiudendo a quota 49 punti. Il prossimo appuntamento stagionale, vedrà le Aspirine scendere sul campo del SV Darmstad , mentre i bavaresi affronteranno proprio il Gladbach di Seoane.

Ok Bayern ma Coman è ko. Lo Stoccarda domina Lipsia

Successo esterno per il Bayern Monaco che batte l'Ausburg 3-2 e sale a quota 47 punti. Avvio difficile per i bavaresi che rischiano il rigore per il tocco di mano di De Ligt, giudicato fuori area dopo il controllo al Var. Poi il Bayern si sveglia e chiude il primo tempo sopra di due gol: reti di Pavlovic (23') e Davies (45'+5'). Nella ripresa, Demirovic riapre i giochi con un colpo di testa al 58', ma 6 minuti dopo Kane trova il doppio vantaggio. Nel finale, l'attaccante bosniaco spaventa gli ospiti e firma la doppietta con il rigore trasformato al 4' di recupero.

Una vittoria dal sapore amaro quella del Bayern Monaco sul campo dell'Augsburgo. I bavaresi, eurorivali della Lazio in Champions League, potrebbero perdere Kingsley Coman per un paio di mesi. L'attaccante francese, ex Juve, è uscito dal campo dopo 24' per un infortunio al ginocchio sinistro che è apparso subito grave. Secondo i primi esami effettuati in serata, sarebbe interessato il legamento interno del ginocchio. La prima diagnosi stima la durata dell'indisponibilità di Coman in due mesi, una vera tegola per il club tedesco allenato da Tuchel.

Vince anche lo Stoccarda di Hoeness, che si aggiudica lo scontro diretto con il Lipsia e chiude la giornata in 3ª posizione con 4 punti di vantaggio sulla squadra di Marco Rose ferma a quota 33. I padroni di casa vanno a segno con Millot (25'), Leweling (48') e tre volte con Undav (30', 56', 75'). A firmare le reti del club sassone sono invece Sesko (32') e Openda (55'). 5-2 il risultato finale. Negli altri match della giornata, il Werder Brema batte il Friburgo 3-1, mentre non vanno oltre l'1 a 1 Hoffenheim e Heidenheim, stesso risultato con cui si è conclusa la sfida tra Wolfsburg e Colonia.