Triplo Fullkrug, il Borussia Dortmund a -1 dal 3° posto. Si rialza l'Union

DORTMUND (Germania) - La tripletta di Niclas Fullkrug consente al Borussia Dortmund di imporsi 3-1 tra le mura amiche del Signal Iduna Park contro il Bochum e di prendersi in solitaria il quarto posto della classifica di Bundesliga - sfruttando il ko del Lipsia ieri con lo Stoccarda terzo a quota 37 - con 36 punti conquistati in 19 partite: l'esperto attaccante scuola Werder, 10 centri in 13 presenze con la nazionale tedesca, sblocca il risultato al 7' su rigore, poi, dopo lo sfortunato autogol di Schlotterbeck al 45', decide il match al 72' (su assist di Sabitzer) e al 91' (nuovamente dagli undici metri)