De Ligt firma il tris Bayern, il Leverkusen risponde e vince in trasferta

In Bundesliga continua la sfida a distanza tra il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen per la corsa al titolo. La squadra di Tuchel nel pomeriggio è scesa in campo all' Allianz Arena , dove è riuscita ad imporsi contro il Borussia Monchengladbach . I bavaresi hanno infatti vinto con il risultato di 3-1: dopo il gol del vantaggio degli ospiti realizzato da Elvedi , i padroni di casa hanno trovato il pareggio con Pavlovic in chiusura di primo tempo. Nel secondo tempo il solito Harry Kane ha realizzato la rete del vantaggio e a chiudere i giochi ci ha pensato Matthijs De Ligt con un colpo di testa all'86' (l 'ex Juve nelle ultime ore di mercato è stato vicino al Psg ).

Il Leverkusen di Xabi Alonso è invece subito tornato alla vittoria dopo il pareggio contro il Monchengladbach imponendosi in trasferta sul Darmstadt con il risultato finale di 2-0. A decidere la sfida è stata una doppietta di Tella. La squadra rivelazione in Germania resta dunque a +2 in classifica sui bavaresi secondi.

Bundesliga, le altre partite

Il Bochum nel pomeriggio si è lasciato sfuggire la vittoria in extremis in casa contro l'Augsburg: dopo la rete di Broschinski al 33' è arrivato il pareggio degli ospiti al 91' con il rigore di Demirovic. Successo in trasferta per il Werder Brema, che ha visitato il Mainz vincendo 1-0 grazie alla decisiva rete di Ducksh al 2'. Ko interno per il Friburgo contro lo Stoccarda che si impone 3-1. Nel primo tempo succede di tutto: due gol degli ospiti in apertura (Undav al 2' e Fuhrich al 7'), l'espulsione di Rohl al 16' e la rete di Kubler nel lunghissimo recupero ad accorciare le distanze. Chiude i giochi per lo Stoccarda Mittelstadt. La giornata di Bundesliga si chiude con la sfida tra Colonia e l'Eintracht Francoforte alle 18:30.