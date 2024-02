Bayern, un altro esonero a stagione in corso? Sarebbe il quarto in 7 anni

Gli esoneri del Bayern: i precedenti

Al tecnico ex Chelsea e Psg toccherebbe la stessa sorte del collega che era stato chiamato a sostituire, vale a dire Julian Nagelsmann, cacciato il 24 marzo scorso, forse con qualche rimpianto visto il trend attuale: Tuchel ha perso 10 partite su 43, mentre l’attuale ct della Germania per raggiungere la doppia cifra di ko impiegò 84 partite.

In tempi recenti hanno pagato lo scarso rendimento con l’esonero anche Niko Kovac, sollevato dall’incarico il 3 novembre 2019 e sostituito da Hans Flick, che avrebbe chiuso la stagione vincendo ogni trofeo possibile, e Carlo Ancelotti, esonerato il 28 settembre 2017 e rimpiazzato dal traghettatore (si fa per dire) Heynckes.

Andando indietro di qualche anno, prima del triplete di Jupp e dell’era Guardiola, si trovano altri tre esoneri, quello di Van Gaal ad aprile 2011 quello di Klinsmann due anni esatti prima e, nel gennaio 2007, la cacciata di Magath. Conto totale: sette nell’arco di 17 anni. Curiosamente, tutti - tranne Klinsmann - sono stati esonerati da campioni della Bundesliga in carica.

Tuchel sarà esonerato?

Al momento la panchina di Tuchel traballa, ma non è stata ancora scritta la parola fine. Certo, potrebbe mancare molto poco. L’ultimatum dovrebbe essere la partita di domenica 18 febbraio contro il Bochum, 14° in Bundesliga.

Se sul difficile campo del Ruhrstadion (dove ha vinto solo il Gladbach in stagione in campionato) dovesse arrivare un pareggio o addirittura una sconfitta, per il tecnico tedesco l’esonero da parte del Bayern sarebbe praticamente cosa certa.