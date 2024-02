Nagelsmann shock: “Mio padre era un agente segreto, morì suicida”

Nagelsmann: “Mio padre era un agente segreto”

“Non so esattamente cosa abbia fatto e quali mansioni avesse e non posso parlare di ciò che so. In ogni caso, non faceva parte dell’amministrazione” ha rivelato Nagelsmann, 36 anni. “L’ho saputo quando avevo 15 o 16 anni, me ne parlava in macchina quando mi accompagnava agli allenamenti a Monaco da Landsberg (paese di origine della famiglia, distante 60 km dalla capitale della Baviera, ndr). Ma mi diceva poco, perché non ne poteva parlare”.

“Quando mi chiedevano che mestiere facesse mio padre, ho sempre risposto che era un soldato. Lo stesso pensava anche mio nonno”, prosegue.

La morte prematura

Quando Julian aveva solo vent’anni, il padre si tolse la vita. Lo scoprì durante un corso per allenatori: stava prendendo per il patentino Uefa C. “Il direttore mi chiese di uscire, io non capivo e la presi con ironia, gli chiesi se pensava che fossi già troppo bravo. Mi trovai di fronte il papà della mia compagna di allora che mi disse ciò che era successo”.

“Non ha lasciato una lettera di addio, ma ho sempre creduto che fosse convinto della sua scelta e per questo l’ho sempre rispettata, anche se non l’ho mai capita, visto che l’ho sempre visto come un tipo oltre. Credo che sia stata una questione legata al suo lavoro”.