Zentner che papera! Il Bayer Leverkusen ringrazia e batte anche il Mainz

LEVERKUSEN (Germania) - Il Bayer Leverkusen capolista apre la 23ª giornata della Bundesliga battendo per 2-1 il Mainz (penultimo) con un grande aiuto dal portiere degli "O-Fives". Dopo nemmeno 3 minuti sul cronometro i padroni di casa Xhaka trafigge il Magonza con un bellissimo sinistro incrociato da fuori area sul secondo palo con Zentzer non impeccabile. Xhaka che però 5 minuti dopo tiene in gioco Kohr che in mischia realizza il gol del pareggio. Il portiere del Mainz torna protagonista nella ripresa in maniera drammatica: su un innocuo tiro da fuori area di Andrich l'estremo difensore degli ospiti commette una goffa papera buttandosi la sfera in porta per il 2-1 Bayer al 67'. Per i ragazzi di Xabi Alonso si tratta del 4° successo consecutivo che li porta provvisoriamente a +11 (61 a 50) sul Bayern Monaco 2° impegnato sabato in casa contro il Lipsia.