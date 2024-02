Guirassy, tutti i segreti: il bomber inatteso ha smesso di mangiarsi i gol

Prima che Harry Kane prendesse definitivamente il largo arrivando a 27 gol, c’è stato un momento in cui in molti in Germania hanno pensato che l’attaccante inglese potesse vedere a rischio il titolo di miglior marcatore della stagione. Inevitabile, quando un rivale mantiene numeri oltre ogni logica come quelli di Sehrou Guirassy : 14 gol nelle prime 8 giornate, mancando di timbrare il cartellino in una sola occasione.

Ancora più sorprendente è stato il fatto che questi numeri l’attaccante franco-maliano li abbia fatti con lo Stoccarda, che si è confermato una solida realtà della Bundesliga contro quasi ogni pronostico. Anche perché la storia recente del club racconta di una salvezza ottenuta solo allo spareggio contro l’Amburgo.

Guirassy, un’esplosione inaspettata

Anche in quell’occasione il classe 1996 trovò il modo di segnare, cosa che dal suo arrivo nell’agosto 2022 ha fatto piuttosto spesso. In Germania non ci erano abituati: in Francia sì, visto che in due stagioni col Rennes tra campionato e coppe ha sempre superato la doppia cifra, idem nel suo primo anno intero con l’Amiens.

In precedenza, Guirassy aveva giocato nel Colonia, nella stagione 2017/18: dopo avergli fatto da vice, doveva essere il sostituto del totem Modeste e non far rimpiangere i suoi 30 gol. Missione più che fallita: si è fermato a 7. Certo, uno dei quali bellissimo, da centrocampo, contro l’Arsenal in Europa League. A far notizia però erano soprattutto i gol sbagliati. Costati la retrocessione.

In Zweite Guirassy è durato sei mesi (solo due gol segnati), poi una volta tornato Modeste è stato lui ad andarsene. Al suo ritorno in Germania, tre anni e mezzo dopo, è sembrato un giocatore totalmente diverso.

Lo Stoccarda sogna la Champions, ma la clausola…

La sua capacità di sbagliare gol in tutti i modi si è ribaltata. Piede, testa, contropiede, dal limite: oggi Guirassy è un attaccante che sa segnare in tutti i modi. Sia che giochi da solo, sia in coppia con un altro, nello specifico Deniz Undav, che di gol ne ha segnati 14. Sehrou invece, con la sua partenza sprint, è arrivato fino ai 18 totali, considerando solo il campionato. In 17 presenze (è anche andato in Coppa d’Africa).

La miglior coppia (secondo e quarto top scorer) d’attacco ha portato lo Stoccarda ad essere il terzo miglior attacco del campionato, nonché la terza forza anche in classifica, a +7 sul Lipsia che è quinto. Ha un posto Champions in mano, ma spera di poter mantenere il proprio bomber in rosa: Guirassy ha infatti una clausola da 18 milioni di euro che può liberarlo. E in estate, di questo passo, le pretendenti potrebbero non mancare.