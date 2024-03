Musiala e Kane, il Bayern non molla e torna a -7 dal Leverkusen

DARMSTADT (Germania) - Seconda vittoria consecutiva per il Bayern Monaco che apre il sabato della 26ª giornata di Bundesliga vincendo in rimonta per 5-2 a casa del Darmstadt fanalino di coda del campionato. Padroni di casa che sorprendono i campioni in carica al 28' con Skarke dopo un'azione capolavoro di Honsak ma poi i bavaresi reagiscono: Musiala pareggia al 36' e al primo minuto di recupero Kane è letale di testa per il 2-1 nonché 31° gol stagionale (-10 dal record di Lewandowski). Musiala manda i titoli di coda al 63' confezionando la doppietta e poi regala l'assist per Gnabry che cala il poker, la "manita" la firma Tel portando il Bayern sul momentaneo -7 dal Leverkusen capolista in campo domenica a Friburgo.

Augsburg vince ancora! Bene il Mainz e l'Union Berlin

Quarta vittoria consecutiva per l'Augsburg che rimonta lo svantaggio a casa del Wolfsburg e vince 3-1 salendo provvisoriamente al 7° posto (35 punti) a -5 dal Francoforte: uomo partita Patrick Wimmer che prima porta in vantaggio i lupi ma poi si fa espellere sul finire del primo tempo (45'), tre minuti dopo Maier pareggia per gli ospiti e Jakic piazza la doppietta nella ripresa (61' e 79') per il 3-1 finale. In 60" l'Union Berlino batte il Brema 2-1 grazie ai go al 51' di Vertessen e al 52' di Aaronson tornando al successo dopo due sconfitte consecutive mentre l'Heidenheim pareggia in casa per 1-1 contro Borussia Monchengladbach.

Nella zona bassa della classifica importante vittoria casalinga del Mainz contro il Bochum per 2-0 che vale il sorpasso ai danni del Colonia al 16° posto a quota 19 punti a -6 proprio dal Bochum 15°.

