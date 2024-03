Bayer Leverkusen inarrestabile: vince anche a Friburgo e torna a +10 sul Bayern

FRIBURGO (Germania) - La domenica della 26ª giornata delle Bundesliga si apre con il successo (7° consecutivo) del Bayer Leverkusen capolista sul campo del Friburgo. I ragazzi di Xabi Alonso si sono imposti per 3-2 all'Europa-Park Stadion rispondendo al Bayern Monaco rimettendo 10 punti (70 a 60) di distacco. I "Werkself" aprono subito le marcature dopo 120" con Wirtz ma Doan pareggia i conti per i padroni di casa al 10', prima dell'intervallo (40') però arriva la zampata di Hlozek per il 2-1. Il gol dei titoli di coda arriva al 53' con l'ex Roma Shick.