Bayern, Eberl sul prossimo allenatore: "Klopp non lo chiamerò". Su Mourinho...

Bayern Monaco, Eberl: "Non chiamerò Klopp, su Mourinho..."

Il dirigente tedesco si è quindi espresso sui nomi per il nuovo allenatore: "Klopp? So cosa significa quando dice che sta finendo le energie. Poche persone possono capirlo meglio di me, perché ci sono passato. Quando una persona si sente così, il lavoro viene dopo. Il bene di un uomo è più importante, ecco perché non lo chiamerò. Mourinho è una possibilità? Naturalmente stiamo valutando anche gli allenatori attualmente disponibili come lui. Non so come sia il suo tedesco".