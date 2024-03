Germania, la maglia rosa fa discutere: “È da donna?”, la video-risposta

A livello storico una Germania con una maglia rosa e viola non si era mai vista. Per l’ Europeo di casa 2024 , però, Adidas ha pensato di disegnare una seconda divisa inedita anche per colorazione e sfumature. Causando non pochi dissensi tra il pubblico, che non ha particolarmente gradito soprattutto la selezione cromatica.

Dal giorno dell’unveiling, il 14 marzo, i commenti sui social non sono stati affatto teneri, e non sembrano essere stati attenuati nemmeno da quella che è stata la risposta della federazione, che in collaborazione con Adidas (storico fornitore della Mannschaft) ha pubblicato un video che smonta, uno ad uno, tutti gli stereotipi.

La nuova maglia rosa della Germania

Il kit si articola di una maglia rosa sulle spalle e che si sfuma con il viola (non dissimile alla terza maglia del Milan di questa stagione), posizionato invece più in basso, con i numeri bianchi. Viola sono anche i pantaloncini e i calzettoni. Una novità anche storica, come detto, visto che le seconde divise della Germania sono state verdi in alcuni casi, nere in altri, ma mai rosa e nemmeno viola. Ben diversa dalla prima, classica bianca con interni neri, ma anche rossi e gialli, richiamando la bandiera. Entrambe debutteranno nelle prossime amichevoli di marzo, contro Francia (23) e Olanda (26).

La risposta alle polemiche

“La Germania non è rosa”, “è da donna”, “una maglia fatta per la politica”, “è moda, non calcio”. Sono questi i commenti più gettonati, ripresi anche nello stesso video pubblicato dalla DFB, con risposte dirette alle accuse. Dai protagonisti. La celebre modella Lena Gercke (ex compagna di Sami Khedira) la indossa affermando che “è uno fashion statement”, mentre la giovane star Jule Brand (prima Golden Girl nel 2022) ricorda a chi dice che la maglia “è da donna” che la nazionale tedesca femminile ha vinto 8 titoli continentali.

Non è bastato a placare le polemiche: per quello, forse, servirà una vittoria agli Europei.