Il Bayern cade in casa con il Dortmund! Xabi Alonso scappa via

MONACO (Germania) - Sabato della 28ª giornata di Bundesliga che mette la parola fine al discorso titolo. Il Borussia Dortmund vince all'Allianz Arena di Monaco contro il Bayern per 2-0 grazie alle reti al 10' da Adeyemi e all'83'0 di Ryerson facendo sprofondare i campioni in carica a -13 dal Bayer Leverkusen capolista. Per i gialloneri quarti in classifica un successo molto importante per la lotta Champions League: grazie a questo successo e al pareggio del Lipsia (0-0 a casa del Mainz) allungano a +3 (50-53) proprio sui RedBulls.

Bayer inarrestabile: Shick stende l'Hoffenheim al 91'

Non si ferma la corsa del Bayer Leverkusen capolista di Xabi Alonso che in rimonta piega 2-1 l'Hoffenheim per l'8° successo consecutivo che vale il: decisivo il gol al 91' dell'ex Roma Shick per il 2-1 finale che vale il +13 sul Bayern Monaco 2°

Il Friburgo approfitta del pareggio del Francoforte (0-0 in casa contro l'Union Berlino) battendo per 2-0 a domicilio il Borussia Monchengladbach portandosi a -5 dal 6° posto dei . Infine importante vittoria per il Wolfsburg che vince a casa del Werder Brema (al 4° ko consecutivo) per 2-0 ed allunga a +8 sulla zona salvezza.