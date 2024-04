Guirassy ha stregato la Germania: è l'occasione persa dal Milan

Cosa è mancato al Milan negli ultimi due campionati per tenersi stretto lo scudetto conquistato nella primavera del 2022 e fare più strada in Champions League ? Semplice, quello che continua a mancare visto che il problema non è affatto risolto, anzi rischia di acuirsi con il tempo che passa: un centravanti più fresco del crepuscolare Giroud e più efficace del duo Jovic-Okafor . Il club ha già destinato un budget da 30-40 milioni di euro per colmare quest'estate una lacuna che non può rimanere tale, visto che il francese a fine settembre compirà 38 anni (e il suo futuro prossimo è fisiologicamente lontano dal rossonero) mentre il fatturato del serbo dice 5 gol e 1 assist in 20 apparizioni (solo 6 dal primo minuto) e lo svizzero ha lo stesso identico bilancio, ma con due partite in più giocate. Eppure nel mercato invernale la soluzione era dietro l'angolo: Serouh Guirassy , il centravanti dello Stoccarda che poteva essere preso pagando la clausola di 17 milioni di euro.

Milan, indecisione fatale

Sarebbero stati soldi ben spesi per il nazionale guineano (16 gare e 3 gol con la Nazionale africana) nato in Francia, che ha segnato 24 gol in 22 partite (6 nelle ultime 5) di Bundesliga con lo Stoccarda rivelazione stagionale, una squadra capace di arrampicarsi fino al secondo posto in classifica alla pari del Bayern Monaco, alle spalle solo del Bayer Leverkusen tritatutto e che già nel prossimo week-end potrebbe festeggiare la conquista del Meisterschale. A frenare l'approdo di Guirassy in rossonero pare siano state le richieste eccessive sull'ingaggio e l'impossibilità a ricorrere al decreto crescita. Sta di fatto che adesso il Milan rischia di dover sborsare molti più soldi per arrivare al centravanti che gli serve e Guirassy non è più alla portata anche perchè il 28enne, sul quale prima il Lille (gli fece firmare un quinquennale) e poi Colonia e Rennes (che lo pagarono rispettivamente 4.5 e 13 milioni di euro) avevano investito nel passato senza ricavarne ciò che speravano, adesso può scegliere dove andare. In fila ci sono anche squadre che in questo momento possono esercitare un fascino maggiore rispetto a quello del club di Jerry Cardinale.

Guirassy, i top club lo cercano

Il Bayern Monaco, per rilanciarsi dopo un'annata che solo un'impresa in Champions League potrebbe venire valutata positivamente, sogna di comporre la coppia dei sogni con i due attuali migliori marcatori in Bundesliga: Serouh Guirassy è infatti secondo solo ad Harry Kane, che comanda con 32 reti. Ma anche in Premier League c'è chi punta al guineano: il Manchester United su tutte. E pure in Francia c'è chi vorrebbe dargli una nuova chance dopo averlo visto all'opera con Lille e Rennes. Pure il Paris Saint Germain è vigile sull'obiettivo. Cosa ti sei perso, caro Milan...