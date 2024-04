Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Sarebbe bello vincere il titolo in casa"

Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa in vista di Bayer Leverkusen-Werder Brema, gara di Bundesliga in programma domenica 14 aprile alle 17:30. La partita potrebbe entrare di diritto nella storia della squadra rossonera, a cui mancano solo tre punti per conquistare ufficialmente la Bundesliga per la prima volta nella storia. Un traguardo a cui l'allenatore spagnolo ha detto di non voler ancora pensare.

Xabi Alonso: "Sarebbe bellissimo vincere in casa" L'ex centrocampista spagnolo ha raccontato così le ore di attesa che avvicinano sempre di più il Bayer Leverkusen ad un'impresa storica: "La squadra è concentrata e sul pezzo, ho piena fiducia in loro. Se ce la faremo già domenica avremo qualcosa da festeggiare. Prima però ci sono 90 minuti da giocare per ottenere questa vittoria che ci manca. Ho detto alla squadra di non pensare troppo a quello che potrebbe essere il dopo, con tutti i festeggiamenti del caso. Ad ogni modo non è l'unico match-point a nostra disposizione. Sicuramente sarebbe bellissimo vincere il titolo domenica, davanti ai nostri tifosi".

La stagione perfetta del Bayer Leverkusen Oltre alla vittoria della Bundesliga ormai ad un passo, la prima nella storia del Bayer Leverkusen, la squadra di Xabi Alonso può rendere ancora più indimenticabile questa stagione. Le aspirine sono infatti arrivate anche in finale di Coppa di Germania, da giocare il prossimo 25 maggio contro il Kaiserslautern. Oltre a questo sono ad un passo dalla semifinale di Europa League, in cui incontrebbero la vincente del derby italiano tra Milan e Roma, dopo aver battuto per 2-0 il West Ham nella gara d'andata. Dei risultati arrivati grazie ad un'incredibile serie di 42 partite consecutive senza sconfitte in tutte le competizioni. Un record storico che è ormai ad un passo dal superare quello della Juventus targata Antonio Conte tra il 2011 ed il 2012, ferma a 43.

