Attenta Roma, il Leverkusen non molla mai: quanti gol nei minuti finali

Il gol con cui Josip Stanisic ha agganciato il Borussia Dortmund al 97’, nella prima giornata che il Bayer Leverkusen ha giocato da campione in carica della Bundesliga, ha confermato uno dei grandi postulati della stagione della squadra di Xabi Alonso : non è finita finché… non è finita. E il fatto che i Werkself abbiano segnato 20 gol stagionali dall’86’ in poi è piuttosto emblematico.

Leverkusen, una squadra di… finali

Già all’inizio della stagione il Bayer ha mostrato quanto fosse in grado di essere decisivo nei minuti finali delle partite: il primo, più importante, è arrivato con il rigore del 2-2 di Palacios all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco. È però dall’inizio del 2024 che effettivamente questa tendenza ha preso davvero piede.

Basterebbe pensare alle prime due vittorie dell’anno, ad Augsburg e a Lipsia, maturate la prima ancora grazie all’argentino e la seconda grazie a Hincapié. Qualche settimana dopo il suo compagno di reparto Tah ha segnato il 3-2 contro lo Stoccarda in Dfb-Pokal.

A marzo, invece, a scatenarsi è stato Patrik Schick, con quattro reti dopo il 90’, tre delle quali contro lo stesso avversario: il Qarabag. L’attaccante ceco ha firmato il 2-2 dell’andata in Azerbaigian e poi al ritorno ha fatto pure di meglio, segnando due volte nel recupero ribaltando lo svantaggio e firmando il 3-2. Se il Bayer è in semifinale contro la Roma lo deve anche, se non soprattutto, all’uomo che sarà inevitabilmente il grandissimo ex della doppia sfida.

Finita? Neanche per sogno, perché anche contro l’Hoffenheim a fine mese Schick ha segnato il gol vittoria del 2-1 in una partita che i futuri campioni di Germania stavano perdendo 0-1 in casa fino all’88’, minuto del gol di Andrich che ha cambiato tutto.

Roma, la sfida è dura

Anche nei quarti di finale il Bayer ha risolto la questione nel finale, segnando il gol dell’1-1 contro il West Ham a un minuto dal novantesimo: un risultato che, combinato con la vittoria per 2-0 all’andata - con gol dell’1-0 dopo l’80’ e raddoppio nel recupero, tanto per cambiare - ha portato Xabi e i suoi alla possibilità della ‘rivincita’ con i giallorossi.

Insomma, per De Rossi e i suoi la sfida non sarà solo avere la meglio di una squadra che in 45 partite non ha mai perso pareggiando soltanto 7 volte, vincendo tutte le altre 38. E che per 9 volte nel 2024 ha deciso in proprio favore i match nei minuti finali.