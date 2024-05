Cinquina Bayer, e sono 48: Roma, contro Xabi Alonso serve un’impresa alla Barcellona

Il Bayer Leverkusen non ha nessuna intenzione di fermarsi. I nuovi campioni di Germania, che giovedì si sono imposti 2-0 nella semifinale d'andata di Europa League contro la Roma, sono scesi in campo in casa dell'Eintracht Francoforte nel match valevole per la 32ª giornata di Bundesliga. La squadra di Xabi Alonso si è imposta nettamente in trasferta con il risultato finale di 5-1: decisive le reti di Xhaka, Schick, Palacios, Frimpong e Boniface. Numeri clamorosi per la squadra dell'allenatore spagnolo, che raggiunge così la 48ª partita consecutiva senza perdere. Un messaggio chiaro e inequivocabile in vista del ritorno contro i giallorossi di De Rossi, a cui servirà una vera e propria impresa (alla Barcellona contro il Psg nel 2017) per ribaltare il risultato dell'Olimpico.