Dortmund, in Bundesliga è un'altra cosa: il Mainz vince e inguaia l'Union

MAINZ (Germania) - Sabato della 33ª giornata della Bundesliga con riflettori puntati alla Mewa Arena di Mainz dove i padroni di casa battono il Borussia Dortmund per 3-0 ed escono dalla zona calda della classifica salendo al 15° posto (salvezza) a +2 sull'Union Berlino 16° (spareggio). Padroni di casa che in 23' indirizzano il match: Barreiro apre le marcature al 12' e poi doppietta di Lee Jae-Sung (19' e 23') con il primo gol assistito direttamente da Meyer che sbaglia l'impostazione del basso. A beneficiare della sconfitta dei prossimi finalisti di Champions League è il Lipsia che che grazie al gol di Sesko pareggia per 1-1 contro il Werder Brema e allunga a +4 proprio sul Dortmund per il 4° posto.