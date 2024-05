Leverkusen, altro show: 5-0 a Bochum, Xabi Alonso 50 risultati utili di fila!

MONACO (Germania) - Il Bayern Monaco sfoga la frustrazione dell'eliminazione dalla Champions League battendo in casa per 2-0 il Wolfsburg e riprendendosi il 2° posto alle spalle del Bayer Leverkusen. I campioni in carica archiviano il match dopo il primo quarto d'ora con le reti di Zvonarek al 4' ed il raddoppio di Goretzka al 13'. Il Bayer di Xabi Alonso invece vince 5-0 a casa del Bochum con i gol dell'ex Roma Shick, il rigore di Boniface nel recupero, Adli al 76', Stanisic all'86' ed il 5-0 al 93' di Grimaldo per il 50° risultato utile consecutivo da inizio stagione.