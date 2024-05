Bayern, inizia l'era De Zerbi? Sfumato pure il 2° posto di Bundesliga

Cala il sipario sulla Bundesliga. Si è concluso sabato 18 maggio il campionato della massima Serie tedesca, che ha visto trionfare per la prima volta nella storia il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, detronizzando così il Bayern Monaco dopo 11 titoli consecutivi. I campioni in carica, che mercoledì 22 affronteranno l'Atalanta in finale di Europa League a Dublino, hanno centrato l'ultimo obiettivo rimasto: chiudere con 0 sconfitte in Bundes. Il Leverkusen supera infatti in casa l'Augsburg con il risultato di 2-1 firmato Boniface (12') e Andrich (27'), raggiungendo così quota 90 punti in classifica. Si allunga dunque a 51 gare complessive la striscia di imbattibilità delle Aspirine. Già il pareggio con la Roma nella semifinale di ritorno in EL aveva registrato un nuovo record dopo quello del Benfica di Eusebio negli anni Sessanta.