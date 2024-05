Borussia Dortmund, standing ovation e birra pagata: l’addio di Reus è da brividi

Pomeriggio di grandi emozioni e lacrime al Signal Iduna Park di Dortmund per l'ultima partita casalinga di Marco Reus con il Borussia . Il capitano giallonero ha salutato i propri tifosi nella sfida contro il Darmstadt , terminata 4-0, segnando anche quello che forse potrebbe essere il suo ultimo gol con la maglia della squadra con cui ha scritto la storia. Una storia che si concluderà in maniera definitiva il prossimo primo giugno nella finale di Champions League a Wembley contro il Real Madrid.

Borussia Dortmund, brividi e birra pagata per l'addio di Reus

Al minuto 81 della sfida contro il Darmstadt, quando Terzic ha deciso di chiamare in panchina Marco Reus, il tempo si è momentaneamente fermato al Signal Iduna Park lasciando spazio a tutte le emozioni di compagni, avversari e soprattutto tifosi. Il capitano giallonero ha infatti salutato per l’ultima volta la sua gente ed è stato omaggiato a dovere, con tutti gli spettatori che si sono alzati in piedi per tributargli un'incredibile standing ovation mentre i suoi compagni di squadra gli hanno riservato un pasillo de honor. Grandi complimenti anche da parte degli avversari, così come accade nel giorno dell'addio dei più grandi.

Al termine della gara le celebrazioni sono poi proseguite, con Reus che è stato sollevato al cielo da tutta la squadra. Il capitano del Borussia Dortmund ci ha tenuto però a salutare la sua gente, riproponendo una scena già vista al Parco dei Principi dopo la conquista della finale di Champions League contro il Psg. Reus è infatti tornato per un momento tifoso, salendo sulle tribune dell'iconico muro giallo per dirigere i cori di tutto lo stadio in un momento che ha suscitato grandi emozioni. All'uscita dallo stadio i tifosi hanno trovato poi un'altra sorpresa, ovvero una birra pagata dallo stesso Reus per tutti gli 80mila spettatori presenti. Un gesto che spiega più di ogni altro il rapporto tra il capitano giallonero ed il club della sua città.