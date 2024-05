Eberl e la panchina Bayern: la risposta spiazza e un ex Juve torna in gioco

Chi sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco? Una domanda che nelle ultime settimane sta facendo il giro dell'Europa e anche, pare, non abbia ancora trovato una risposta precisa e concreta. L'addio con Tuchel dovrebbe essere certo nonostante le voci di una possibile apertura per la permanenza. Dalla società stanno valutando diverse opzioni, tra cui un ex Juve, per il futuro per ripartire dopo una stagione senza trofei, un unicum per i bavaresi. In realtà una risposta al quesito c'è stato e ci ha pensato Eberl a dirlo.