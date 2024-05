Coman, Francia a rischio: nuovo infortunio ed Europeo in bilico per l'ex Juve

L'ex Juventus, attualmente in forza al Bayern Monaco con cui è rimasto per la prima stagione a corto di trofei , ha rimediato l'ennesimo infortunio della sua carriera. Questo potrebbe allungare il suo periodo di riabilitazione causato da uno strappo all'adduttore destro rimediato nella vittoria contro il Colonia lo scorso aprile che l'ha tenuto fuori già per un mese e mezzo. Il recupero sembrava procedere a gonfie vele, soprattutto in vista degli Europei che prenderanno il via il 14 giugno in Germania e a cui Coman avrebbe dovuto partecipare, considerando la convocazione di Deschamps in nazionale.

Il ginocchio preoccupa: paura Coman per l'Europeo

Durante l'ultimo allenamento nella fase di riabilitazione per recuperare dal precedente infortunio, il francese si è fermato nuovamente durante una serie di corse intense. La gamba dell'attaccante del Bayern Monaco ha subito un movimento innaturale, con il francese che pare non aver trattenuto le urla di dolore. Il medico della squadra e l'ortopedico hanno esaminato il ginocchio del giocatore cercando di evidenziare eventuali lesioni al legamento collaterale mediale o al legamento crociato. Non sono state riscontrate lesioni gravi, anche se la gamba interessata è la stessa su cui ha subito un intervento lo scorso gennaio. Coman ha già registrato l'assenza ai Mondiali del 2018 per la rottura della sindesmosi, e adesso la paura per un'eventuale esclusione inizia a crescere.

Il tormento infortuni ed un passato alla Juventus

Coman non è nuovo a questo tipo di situazioni. Gli infortuni purtroppo accompagnano il francese costantemente e quasi in ogni stagione ha dovuto fare i conti con diversi tipi di fastidi muscolari o addirittura operazioni più serie che l'hanno portato a dover restare fuori dal campo per un po'. Dal suo approdo al Bayern Monaco sono addirittura 45 gli infortuni con cui ha dovuto fare i conti, vedendosi costretto a dare forfait per più di 140 partite dall'inizio della sua avventura con i bavaresi. Prima di approdare al Bayern Monaco, la stella francese ha indossato la maglia della Juventus nel corso della stagione 2014/2015, conquistando scudetto, coppa italia e una supercoppa italiana facendo registrare però soltanto 15 presenze a causa dei ricorrenti infortuni.