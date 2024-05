Incredibile Bayern, Kompany vicinissimo. Gaffe Hoeness: "Abbiamo già De Ligt"

Il Bayern Monaco ha scelto Vincent Kompany come nuovo allenatore. Una decisione sorprendente, dato che l'ex difensore, 38 anni, è reduce da una retrocessione dalla Premier League con il Burnley . Stando a quanto riferisce il Sun il proprietario dei Clarets, Alan Pace , ha avuto colloqui con i dirigenti del club tedesco per concordare un indennizzo economico previo il quale procederà a dare il proprio via libera alla risoluzione del contratto di Kompany, a oggi vincolato al club inglese fino al 2028.

Kompany al Bayern con il suo staff: chi lo voleva

Kompany, che porterebbe con sé tutto il suo staff, è pronto a firmare un contratto quinquennale. Sulle sue tracce c'erano anche Tottenham, Chelsea e Brighton. Guardiola lo ha più volte indicato come suo possibile erede al Manchester City di cui Kompany è stato a lungo capitano.

Bayern, il sì di Kompany dopo tanti no e la gaffe di Hoeness

Designato, dunque, l'erede di Thomas Tuchel dopo il "no, grazie" incassato da Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick e Oliver Glasner, che sono andati a sommarsi al rinnovo di Unai Emery con l'Aston Villa: c'era anche lui nell'elenco dei papabili. Senza dimenticare il tentativo di rinconciliazione con Tuchel, prima silurato e poi corteggiato per una permanenza che non si è concretizzata. Kompany è stato al centro di un esilarante misunderstanding. Qualche giorno fa un cronista tedesco ha chiesto a Uli Hoeness: "Kompany potrebbe arrivare?". Il presidente onorario del Bayern, ricordando evindentemente più il Kompany difensore che allenatore è stato colto in contropiede e ha risposto: "No, no. Abbiamo già De Ligt".