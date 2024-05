Düsseldorf ad un passo dalla Bundesliga, il Bochum sprofonda in casa

BOCHUM (Germania) - Dopo aver visto svanire il sogno salvezza all'ultima giornata, il Bochum ora rischia la retrocessione in Zweite Liga dopo il pesante ko interno nel match di andata dello spareggio per la Bundesliga. Colpaccio esterno del Fortuna Dusseldorf, terzo classificato nel campionato cadetto di Germania, che passa al Vonovic Rhurstadion con un netto 3-0 ipotecando la possibile promozione in massima serie. Un largo successo che permette al Fortuna di partire con un ottimo vantaggio in vista degli ultimi 90' da giocare davanti ai propri tifosi.