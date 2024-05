"Kompany-Bayern, è fatta": dalla Germania tutti i dettagli del post Tuchel

Il Bayern Monaco ha sciolto le ultime riserve e ha deciso di puntare su Vincent Kompany per la prossima stagione. I bavaresi hanno scelto il dopo Tuchel e dopo alcuni giorni di contatti intesi le parti hanno raggiunto l'accordo su durata e cifre del contratto. Nonostante la gaffe di Hoeness dell'altro giorno: "Abbiamo già De Ligt", il 38enne è stato, tra i diversi candidati, quello che ha più colpito Eberl e la dirigenza tedesca. Ora, è tutto pronto e manca soltanto la firma e l'ufficialità per sancire l'inizio della nuova avventura.

Kompany-Bayern, i dettagli

Dopo il "no, grazie" incassato da Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick e Oliver Glasner, che sono andati a sommarsi al rinnovo di Unai Emery con l'Aston Villa, oltre al tentativo di riconciliazione con Tuchel nelle ultime settimane, il Bayern ha deciso di puntare forte su Kompany. Il belga ha fatto due anni al Burnley: una promozione e la retrocessione di quest'anno, ma è piaciuto il suo modo di giocare e di guidare la squadra in Premier League.

I bavaresi sono stati convinti da lui tanto che hanno deciso di pagare la penale al club inglese per liberarlo: 10-12 milioni di euro per il trasferimento. Mentre per l'accordo del contratto si è trovata la soluzione con un triennale fino al 30 giugno 2027, come ha riportato Sky Sport De. Dunque al momento manca soltanto la firma per chiudere la telenovela del prossimo allenatore del Bayern.