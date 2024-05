Bochum assurdo, da 3-0 a 3-3: passa ai rigori e resta in Bundesliga! Fortuna Dusseldorf ko

DUSSELDORF (Germania) - Clamoroso in Germania . Nella sfida di ritorno dello spareggio tra la terz'ultima classificata in Bundesliga, il Bochum, e la terza della seconda divisione tedesca, il Fortuna Dusseldorf, la formazione ospite, sconfitta 3-0 in casa all'andata, si impone con lo stesso risultato in trasferta e si guadagna la permanenza nella massima serie ai calci di rigore.

Il match

A dare il là alla rimonta del Bochum è Hofmann, che sblocca il risultato dopo diciotto minuti di gioco e raddoppia al 66'. Quattro giri di lancetta più tardi, quindi, Stoger pareggia i conti - al netto dello 0-3 subito tra le mura amiche all'andata - trasformando il penalty concesso dall'arbitro. La promozione, per il Dusseldorf, o la salvezza, per gli ospiti, si decide quindi ai calci di rigore: da una parte sbaglia Masovic, ma vanno a segno Paciencia, Bero, Asano, Stoger, Schlotterbeck e Witteck, dall'altra non bastano le realizzazioni di Johannesson, Engelhardt, Oberdof, Tzolis e Niemiec, 'vanificate' dagli errori di Hoffmann (da non confondere con l'eroe di serata avversario, che ha una 'f' in meno nel cognome) e Uchino. Il Bochum resta così in Bundesliga, il Fortuna Dusseldorf ci riproverà nella prossima stagione.