Bayern, scelto Kompany: “Siamo ai dettagli, ci ha aiutati Guardiola”

Bayern, scelto Kompany per il post Tuchel

I tedeschi sono talmente convinti dalla capacità del belga, che sarebbero disposti a versare una cifra tra i 10-12 milioni al Burnley per liberarlo, come hanno rivelato i quotidiani tedeschi. Per la firma sul contratto sarebbe pronto un triennale fino al 30 giugno 2027. Una scelta che va oltre i risultati ottenuti in stagione in Premier League, terminata con la retrocessione. Come ha spiegato Rumenigge, il Bayern ha chiesto il "benestare" di Guardiola, che in passato aveva speso belle parole per Kompany: "Mi ha aiutato dal primo giorno in cui sono arrivato a Manchester. Sono convinto che un giorno allenerà il City". Quel giorno però non arriverà nei prossimi mesi, in cui il belga si preparerà a fare le valigie e partire per la Germania.