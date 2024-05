Il Mainz, scuola di grandi allenatori. Da Klopp a Tuchel, ecco chi li scova

Jürgen Klopp ama spesso ricordare che la sua più grande impresa è stata la prima storica promozione del Mainz in Bundesliga, ottenuta nel 2004. Aveva iniziato ad allenare da tre anni: aveva appeso gli scarpini al chiodo per passare dal campo alla panchina nella squadra in cui giocava dal 1990, quando aveva solo 23 anni. Il resto della sua carriera già più che ventennale è storia. Eppure, se in quel febbraio del 2001 un uomo non lo avesse convinto a prendere le redini di giocatori che fino a quel momento lo vedevano come un compagno, probabilmente oggi si starebbe parlando di altro. Quell’uomo si chiama Christian Heidel e sa scegliere gli allenatori come nessun altro in Germania. E forse anche in Europa.