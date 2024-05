Kompany si presenta al Bayern Monaco: “Vi svelo la mia filosofia”

Bayern Monaco, la conferenza di Kompany

"Prime impressioni? Sono buone, ho conosciuto persone simpatiche. Il Bayern è un grande club, lo so. Sono sia motivato che orgoglioso di essere qui, per me la stagione può iniziare anche adesso" - così ha esordito Kompany. Poi sulla trattativa, invece: "Ho avuto la fortuna di essere contattato da diversi club. Poi ho preso la mia decisione: dovevo andare al Bayern. Mi hanno chiamato Eberl e Freund e non ci ho pensato due volte. Il fatto che io sia qui vuol dire che ho fatto un buon lavoro". Sulla sua filosofia sembra molto simile a quella della Juventus e del "vincere come unica cosa che conta": "Sono cresciuto per strada, a Bruxelles. Nelle giovanili dell'Anderlecht si voleva solamente vincere. Voglio che i giocatori siano davvero coraggiosi con la palla. Serve avere personalità. Aggressività e coraggio rappresentano il mio carattere". Il belga ha speso anche alcune parole per Guardiola, una sorta di suo sponsor tecnico (Pep ha dato anche un contributo per il suo passaggio ai bavaresi): "Ho grande rispetto per lui. Per me non è importante che la gente sia convinta prima, ma che lo sia dopo i risultati. Sono sicuro che saranno soddisfatti". Sulla rosa, invece, ha concluso: "Troppo presto per parlare di cambiamenti. Sono entusiasta della squadra, voglio capire quanto è affamata. Non farò nessuna distinzione tra i giocatori, voglio vedere chi ha più voglia. Sono motivato, voglio rendere migliore chi mi sta accanto".