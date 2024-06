Kompany vuole Zirkzee: il Bayern ha un vantaggio per l’acquisto, i dettagli

Zirkzee è uno dei nomi che piace di più sul mercato: sia in Italia, con il Milan e la Juventus alla finestra, sia all'estero. Ma a far ribaltare il banco potrebbe pensarci il Bayern Monaco . Dalla Germania rimbalzano le voci di un grande interesse dei bavaresi, che avrebbe intenzione di riportare a casa il talento olandese, ceduto al Bologna nel 2022 per 8,5 milioni di euro, più i l 40% sulla futura plusvalenza e una clausola di acquisto da 40 milioni.

Bayern, Kompany punta Zirkzee

Il nuovo allenatore del Bayern Monaco ha già allenato Zirkzee ai tempi dell'Anderlecht e ha già ammirato da vicino le sue qualità. Kompany non ha dubbi e vorrebbe riportare in Germania la punta olandese, ormai considerata matura e pronta al grande salto in una big. Nonostante la presenza di un attaccante come Kane, il tecnico belga vorrebbe puntare sul giocatore del Bologna. I bavaresi possono esercitare la clausola da 40 milioni, che metterebbe fuorigioco qualsiasi altro club. Infatti i tedeschi in questo modo andrebbero a versare nelle casse di Saputo circa 24 milioni di euro (grazie alla percentuale sulla rivendita), una "beffa" anche per i rossoblù che non valorizzerebbero al meglio la sua cessione.