"Bayern, rivoluzione Kompany: mezza squadra sul mercato! Tutti i nomi"

Dopo la nomina un po' a sorpresa di Vincent Kompany come nuovo allenatore, il Bayern Monaco ha iniziato a programmare le mosse di mercato per rinforzare una squadra chiamata a tornare subito sul tetto della Bundesliga. Per farlo l'allenatore belga ha però in mente una vera e propria rivoluzione, con una serie di calciatori anche importanti che dovranno lasciare il club bavarese. L'idea è infatti quella di aprire un nuovo ciclo con dei giocatori che possano portare un ritrovato entusiasmo.