Klose riparte dal Norimberga, è ufficiale: "Non potevo rifiutare, ai tifosi prometto questo"

Nuova avventura in panchina per Miroslav Klose. L'ex attaccante tedesco, accostato anche alla Lazio nella scorsa stagione dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, ripartirà infatti dal Norimberga. Ad annunciarlo è stata la stessa società tedesca, che sogna ora il ritorno in Bundesliga. Per l'ex attaccante si tratta della seconda avventura in panchina dopo quella in Austria all'Altach nella stagione 2022-23.