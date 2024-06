Il Red Bull Lipsia blinda Sesko: ufficiale il rinnovo, la durata del contratto

Sesko sul rinnovo: "Importante continuare a crescere"

L'attaccante sloveno, tramite i canali ufficiali del club, ha spiegato così la scelta di rinunciare al salto in una big fin da subito: "Il mio primo anno al Red Bull Lipsia è stato positivo e sono molto felice di essere qui. La squadra, il club, la città, i tifosi, il pacchetto complessivo rimane semplicemente eccezionale per me. Il prolungamento anticipato del contratto è quindi il passo logico per me". Una visione confermata anche da Elvis Basanovic, agente del calciatore: "E' facile parlare di sviluppo dei migliori talenti... finché non ci si trova di fronte a una grande tentazione. In quel momento, i vostri valori e la vostra visione vengono messi veramente alla prova. Quando diciamo di essere un'agenzia leader in questa parte d'Europa per lo sviluppo di giovani talenti di qualità, lo diciamo davvero. Facciamo quello che diciamo - e diciamo quello in cui crediamo! Lo sviluppo è la chiave. Passo dopo passo!".