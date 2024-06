Borussia Dortmund senza allenatore: Terzic, dimissioni a sorpresa

DORTMUND (Germania) - Edin Terzic lascia il Borussia Dortmund, è ufficiale. Il tecnico 41enne ha chiesto al club di rescindere immediatamente il suo contratto dopo una discussione congiunta con la società e nella prossima stagione non siederà più sulla panchina dei gialloneri. Dopo 9 anni nel club con la gioia per la vittoria della DFB Pokal, Terzic lascia al termine delle ultime due stagioni che hanno avuto sicuramente un forte impatto: prima la Bundesliga persa all'ultimo secondo nel 2023, poi la recente finale di Champions League a Wembley nella quale il Borussia si è dovuto arrendere al Real Madrid. Proprio l'ultimo atto della massima competizione europea resterà l'ultimo match di Terzic alla guida del BVB che ora dovrà cercare il sostituto per programmare il futuro.

Il messaggio di Terzic

In una nota ufficiale del club, Edin Terzic ha rilasciato questo messaggio: “Caro Borussia, anche se in questo momento mi fa davvero male, vorrei informarti che da oggi lascerò il BVB. È stato un grande onore poter condurre questo grande club alla vittoria della Coppa DFB e, più recentemente, alla finale di Champions League. Ho chiesto ai responsabili un dialogo dopo la finale di Wembley perché dopo nove anni al BVB, di cui sei nella staff tecnico e due anni e mezzo come capo allenatore,sento che la nuova era del club dovrebbe iniziare con un nuovo uomo sulla linea laterale. Chi mi conosce sa che durante questo processo decisionale delle ultime settimane mi hanno battuto nel petto due cuori. Ma anche dopo intense discussioni, la mia sensazione di fondo non è cambiata. Auguro sempre il meglio al Borussia Dortmund, dico grazie e arrivederci”.