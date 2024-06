Sancho, rinascita e riscatto: tra l’Europeo mancato e la Juve sullo sfondo

Sembrava essere un giocatore già in fase calante a 23 anni, la sua litigata pubblica con Erik Ten Hag sull’impegno in allenamento ha fatto il giro del mondo. È finito fuori squadra allo United . Poi è tornato nel suo posto del cuore: Dortmund . Il Borussia . Ed è arrivato fino alla finale di Champions League. Jadon Sancho ha vissuto una stagione 2023/24 come forse nessun altro se si parla di ‘bassi’ e ‘alti’. Il 2023 sembrava averlo affossato, gli ultimi mesi hanno segnato la sua rinascita.

Sancho è tornato

3 gol e 3 assist in 21 partite non sembrano certo un bottino di rilievo, ma nel caso specifico del ragazzo di Londra i numeri non sono il principale oggetto di analisi, anzi, forse è l’esatto opposto. Per rivedere il ragazzo che di gol ne faceva 15 a stagione e reti decisive altrettante forse la strada non è ancora conclusa, ma resta il fatto che da quando al termine del mercato di gennaio Sancho ha riabbracciato il suo grande amico Marco Reus ed è tornato agli ordini di Edin Terzic si è finalmente tolto quel peso mentale che la maglia dei Red Devils gli aveva messo.

Sbloccarsi, sembrava solo questa la questione. La libertà mentale con cui il classe 2000 ha ritrovato il campo già dalle prime battute col Bvb, con tanto di maglia numero 10, ha fatto capire che il vento era cambiato. Ha vissuto da protagonista tutto il cammino in Champions League, segnando contro il Psv, brillando contro l’Atlético e pure con il sacrificio contro il Psg in semifinale.

Presente e futuro

Non è un caso che molti in Inghilterra lo avrebbero voluto nuovamente in nazionale, anche se Southgate non è sembrato della stessa idea e ha fatto valutazioni di diversa natura. Scelte, contestabili o meno, ma pur sempre scelte. Così l’Europeo Sancho se lo sta guardando da casa, riflettendo su quello che sarà il suo domani.

Non è cosa nuova la volontà del Borussia Dortmund di volerlo tenere, frenato però da richieste di stipendio particolarmente elevate per i propri standard: negli ultimi mesi infatti parte dell’ingaggio era stato pagato direttamente dal Manchester United, che quest’anno vorrebbe evitare di spendere ulteriori soldi per un giocatore che non rientra più nei piani tecnici.

Ecco perché comunque il futuro giallonero di Sancho non è così scritto come sembra ed ecco perché per la Juve ci sono dei margini importanti. Il ritorno in Germania, dove era già stato tra il 2017 e il 2021, ha fatto bene, ma rischia di essere una soluzione tampone soltanto provvisoria. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere.