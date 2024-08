Ciao Dortmund, Moukoko vuole De Zerbi: il gioiello prodigio in cerca di rivincita

Fino a qualche anno fa il nome di Youssoufa Moukoko era sulla bocca di tutti. E non poteva essere altrimenti, visto che il classe 2004, tedesco originario del Camerun, nel settore giovanile del Borussia Dortmund segnava gol a raffica e a livello di prima squadra aveva battuto ogni record di precocità possibile ed immaginabile. Eppure, oggi, a quasi 20 anni e con già oltre 3 stagioni alle spalle stabilmente in prima squadra, i gialloneri hanno smesso di crederci. Accettando la richiesta di cessione avanzata dai suoi agenti, con il Marsiglia di Roberto De Zerbi già pronto a portarlo al Vélodrome per puntare su di lui.

Moukoko, gioiello prodigio

Strappato al St. Pauli in giovane età, a 14 anni Moukoko viaggiava alla media di due gol a partita in Under 19, giocando contro ragazzi più grandi di lui anche di cinque anni. Sembrava destinato a grandissime cose, ad un impatto devastante, esplosivo. Ha esordito in prima squadra contro l’Hertha Berlino a 16 anni e un giorno, il 21 novembre 2020. Il 18 dicembre dello stesso anno è diventato anche il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga.

Record che saranno difficilmente battibili, soprattutto considerando che i regolamenti della Bundesliga sono stati praticamente cambiati appositamente per permettere al ragazzo di esordire tra i professionisti, abbassando l’età minima dai 17 ai 16 anni: prima era possibile far esordire sedicenni solo con deroghe speciali e non sempre concesse.

Nel novembre 2022 Hansi Flick ha deciso anche di portarselo ai Mondiali di Qatar 2022, appena maggiorenne. Ha esordito quattro giorni prima del il suo compleanno, in amichevole. Ha sfiorato il gol, ha giocato un minuto col Giappone — che lo ha ‘legato’ alla Mannschaft e non gli permetterà di fare lo switch al Camerun, se lo vorrà in futuro. Anche perché, per ora, sembra che la Germania non sia più nel suo presente.

Futuro al Marsiglia

In tutti i sensi, tra l’altro. Il suo agente Patrick Williams ha detto chiaro e tondo come il Dortmund non abbia “mantenuto le promesse” al momento della firma sul contratto del gennaio 2023 che lo ha legato al Bvb fino al 2026 con un ingaggio pesante, circa 4 milioni netti e vari bonus. Sembrava destinato a partire a zero, è rimasto. Ma non c’è mai stato quel feeling giusto: nell’ultimo anno ha giocato solo 750 minuti, segnando 6 gol.

Troppo poco, così la richiesta di cessione e poi l’offerta del Marsiglia di Roberto De Zerbi, che proverà a far emergere tutto il suo talento: la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, porterà Moukoko in un altro campionato, alla ricerca di quel rilancio di cui a quasi vent’anni ha bisogno. Precoce anche in questo.