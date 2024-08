Addio a Christoph Daum, portò lo Stoccarda a vincere la Bundesliga

BERLINO (Germania) - Calcio tedesco in lutto per la morte dell'impavido allenatore Christoph Daum. Aveva 70 anni. I familiari hanno detto all'agenzia di stampa Dpa che Daum è morto sabato nella sua casa di Colonia dopo una battaglia contro il cancro. La lotta di Daum contro il cancro era il simbolo della sua vita. "È stato un pioniere del gioco moderno ed è stato un appassionato di calcio fino alla fine", ha affermato il presidente della Federazione calcistica tedesca Bernd Neuendorf. "Ho potuto sperimentarlo in prima persona in un incontro personale poche settimane prima della sua morte. Viveva il calcio con ogni fibra del suo essere", ha aggiunto.