Kane e Gnabry salvano subito il Bayern: 3-2 al Wolfsburg

WOLFSBURG (Germania) - Debutto soffetto ma vincente per Kompany sulla panchina del Bayern Monaco che vince in rimonta per 3-2 a casa del Wolfsburg alla prima di Bundesliga. Bavaresi che vanno all'intervallo avanti 1-0 grazie al gol al 20' di Musiala ma nella ripresa Lovro Majer diventa l'incubo del Bayern: rigore del pareggio al 47' e gol (assist Wimmer) al 55' per il 2-1 "Lupi"! Il solito Kane mette una pezza, sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce di testa con deviazione decisiva di Kaminski e trova il 2-2 al 66'. Il Bayern ci crede e all'81' Gnabry con il diagonale destro (assist Kane) va a segno chiudendo un'azione perfetta per il gol vittoria.