Stoccarda, beffa per l'eurorivale Juve: subisce il 3-3 all'ultimo minuto

STOCCARDA - Nonostante l'uno-due firmato Millot e Leweling tra l'8' e il 15', lo Stoccarda non va oltre il pareggio interno contro il Magonza. La formazione ospite, infatti, annulla il doppio svantaggio con Amiri, su calcio di rigore, al 43' e con Burkadt al 62', al quale, undici minuti più tardi, il Var cancella per un lieve fuorigioco addirittura il sorpasso. Gli eurorivali della Juventus in Champions League si illudono all'88' con Rieder, ma Leitsch al 94' fissa il punteggio sul definitivo 3-3. Per lo Stoccarda, sconfitto all'esordio stagionale in Bundesliga dal Friburgo, si tratta del primo punto conquistato, il Magonza sale invece a quota due.